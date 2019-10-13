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Kars kışa girdi, araçlar buz tuttu

Kars'ta soğuk hava etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının eksi 7 dereceye düştüğü kente araçların camları buz tuttu.

İHA | 13.10.2019 - 10:34..
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Kars kışa girdi.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte, soğuktan araçların camları dondu, vatandaşlar araçlarının camlarının buzunu temizlemek için dakikalarca uğraştı.

Kars kışa girdi, araçlar buz tuttu

"KIŞ KENDİNİ GÖSTERDİ"

Kars’a yavaş yavaş kışın geldiğini ifade eden vatandaşlar, “Bugün 13 Ekim 2019 hava gece çok soğuktu. Hemen hemen eksi 3 dereceye kadar soğuk vardı. Gece üşüdük tabi, sabah katlım aracımın camı buz tuttu. Bu da demek ki artık bugün itibariyle soğuklar, kış kendini göstermeye başladı.” dedi.

Kars kışa girdi, araçlar buz tuttu

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DAHA DA DÜŞECEK

Öte yandan araçlarının camlarının buzunu temizleyen vatandaşlar, daha sonra araçlarını çalıştırarak bir süre araçlarının ısınmasını bekledi. Kentte hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde daha da düşmesi bekleniyor.

Kars kışa girdi, araçlar buz tuttu

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