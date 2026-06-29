Karşıyaka'nın gözü Adem Yeşilyurt'ta

3'üncü Lig'de yer alan İzmir'in köklü temsilcisi Karşıyaka, geçen sezon içinde Süper Lig devi Fenerbahçe'ye sattığı 19 yaşındaki genç milli yıldız adayı Adem Yeşilyurt'un bonservis bedelinin ikinci taksitini bu hafta alacak.

İki kulüpte de haziran ayı içinde seçimli kongre yapıldığı için yönetimlerin imza yetkisi almayı beklemesi nedeniyle, karşılıklı anlaşmayla ay sonuna ertelenen bonservis ödemesinin gerçekleşmesi bekleniyor.

BONSERVİSİ 500 BİN EURO

Adem'in 500 bin euro tutarındaki bonservisinin 250 bin euroluk tutarını daha önce tahsil eden Karşıyaka, kalan 250 bin euro bonservisten 100 bin euroyu eski yöneticilerden alınan borca, 50 bin euroyu ise oyuncunun yetiştirici kulüplerinden Pınargücü'ne ödeyecek.

İDMANLARA ÇIKIYOR

Yeni kulübünün sezon öncesi kampına katılan Adem Yeşilyurt, transferi henüz resmi olarak açıklanmasa da bir haftadır Düzce Topuk Yaylası kampında sarı-lacivertlilerle antrenmana çıkıyor.

AMELİYAT OLDU

Antrenmanlarda maskeyle sahaya çıkan genç futbolcunun sezon öncesi burun ameliyatı olduğu ortaya çıktı.

TRANSFER DETAYLARI

Karşıyaka, Adem'i Fenerbahçe'ye 500 bin euro bonservisin yanında sonraki transferinden yüzde 25 pay, Topuk Yaylası'nda 2 kamp ve kiralık olarak 3 genç futbolcu karşılığında satmıştı.

Sezon öncesi kampını Topuk Yaylası'nda yapacak Karşıyaka, sarı-lacivertlilerden kiralanacak 3 genç için de uzun süredir takipte.

KULÜPLERİ PEŞİNE TAKMIŞTI

Performansıyla U19 Milli Takımı'na da seçilen kanat oyuncusu Adem, geçen sezon Trabzonspor, Maribor gibi birçok kulübü peşine takmıştı.