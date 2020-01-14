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Kars'ta -21 derece hayatı olumsuz etkiliyor

Gece eksi 25’i bulan soğukta iş yerlerinin kapı kilitleri dondu, camlar buz tuttu.

İHA | 14.01.2020 - 10:45..
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Sibirya soğukları, Kars’ta hüküm sürüyor. Soğuk havanın etkili olduğu kentte, caddelerde bulunan araçların üzerine halı, kilim, battaniye ile örtüldü. Araçların üzerindeki örtüler, soğuğun şiddetini gözler önüne serdi.

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars’ta, hava sıcaklığı gece eksi 25’e düştü. Sabah saatlerde termometreler eksi 21’i gösterdi. İş yerlerinde parkelerle oturan vatandaşlar dikkat çekti.

"BUZDOLABINDA OTURUYORUZ"

İş yerlerinin soğuk olduğunu ifade eden Cabbar Baykız, “Bildiğiniz buzdolabında çalışıyoruz. Şu anda eksi 22 derece, hissedilen 26 derece görünüyor. Buzdolabında çalışıyoruz. Elektrik faturası 600 lira geliyor. Doğal gazı söylemiyorum. Devletin bize karşı biraz müsamaha göstermesi gerekiyor. Gerçekten hangi şehirde böyle bir soğuk var? Bildiğiniz dükkanın içerisinde montla çalışıyoruz. Böyle bir soğuk yok. Allah yardımcımız olsun. Ödeyemiyoruz elektrik faturasını, doğalgaz faturasını, gerçekten müşkül durumdayız. Zor durumdayız. ” dedi.

Kars eksi 21’i gördü -1

Kars eksi 21’i gördü -2

Kars eksi 21’i gördü -3

Kars eksi 21’i gördü -4

Kars eksi 21’i gördü -5

Kars eksi 21’i gördü -6

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