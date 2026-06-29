Kars’ta 500 yataklı bölge hastanesi yükseliyor

500 yatak kapasitesiyle hizmet verecek olan Kars’ta yapımı hızla süren Bölge Hastanesi, sadece fiziki büyüklüğüyle değil, sahip olacağı teknolojik donanımı ve modern sağlık hizmetleriyle de dikkat çekiyor.

Tamamlandığında vatandaşların teşhis ve tedavi süreçlerine daha hızlı ulaşmasını sağlayacak olan hastane, sağlık alanındaki ihtiyaçlara uzun yıllar cevap verecek.

Modern ameliyathaneleri, yoğun bakım üniteleri, poliklinikleri ve gelişmiş tıbbi cihazlarıyla hizmet vermesi planlanan hastane, Kars'ın sağlık altyapısını önemli ölçüde güçlendirecek.

BÖLGENİN SAĞLIK MERKEZİ OLACAK

Yeni hastane yalnızca Kars merkezine değil, ilçelere ve çevre illerden gelecek hastalara da hizmet sunabilecek kapasiteye sahip olacak. Böylece vatandaşların büyük şehirlerde tedavi olma zorunluluğu azalırken birçok sağlık hizmeti, Kars'ta sunulabilecek.

Bu yatırımla birlikte sağlık hizmetlerinde erişilebilirlik artacak, hasta yoğunluğu daha dengeli yönetilecek ve vatandaşlara daha konforlu sağlık hizmeti sunulacak.

GELECEK NESİLLERE BIRAKILACAK KALICI BİR ESER

500 yataklı Bölge Hastanesi, sadece bugünün değil, geleceğin sağlık ihtiyaçlarına da cevap verecek önemli yatırımlar arasında gösteriliyor. Sağlık alanında atılan bu büyük adım, Kars'ın gelişimine doğrudan katkı sağlayacak ve gelecek nesillere bırakılacak en önemli kamu yatırımlarından biri olacak.

Uzman sağlık personeli, modern tıbbi altyapısı ve yüksek hizmet kapasitesiyle hastane, Kars'ın sağlık vizyonuna uzun yıllar yön verecek.

Son yıllarda ulaşımdan eğitime, spordan sağlığa kadar birçok alanda önemli kamu yatırımlarının hayata geçirildiği Kars'ta, 500 yataklı Bölge Hastanesi de bu vizyonun en önemli projelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Şehrin gelişimine katkı sağlayacak her yatırımın büyük önem taşıdığına dikkat çekilirken Bölge Hastanesi'nin tamamlanmasıyla birlikte Kars'ın, sağlık alanında çok daha güçlü bir konuma ulaşması hedefleniyor.