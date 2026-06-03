Kars'ta bozayı ile köpekler arasında nefes kesen kovalamaca

Kars’ta doğanın sert yüzünü gözler önüne seren bir olay yaşandı. Sarıkamış kırsalında kaydedilen görüntülerde, bir bozayının köpeklerin hedefi haline gelmesiyle başlayan kovalamaca, uzun süre devam etti. Drone'la havadan kaydedilen anlarda, ayının hem kaçmaya çalıştığı hem de kendisini savunarak saldırılardan kurtulmaya çalıştığı görüldü.

ARAZİDE BAŞLAYAN TAKİP KISA SÜREDE KOVALAMACAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Sarıkamış ilçesine bağlı kırsal bir bölgede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre arazide ilerleyen bozayı, bir anda çevrede bulunan köpeklerin dikkatini çekti.

Köpeklerin gruplar halinde ayının peşine düşmesiyle birlikte doğada uzun süren bir takip başladı. Saldırıya uğrayan ayı, hızla hareket ederek bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.

BOZAYI ZAMAN ZAMAN GERİ DÖNEREK SAVUNMA YAPTI

Drone kamerasına yansıyan görüntülerde, bozayının köpeklerin yaklaşması üzerine zaman zaman arkasını dönerek karşılık verdiği görüldü. Bu anlarda köpekleri uzaklaştırmaya çalışan ayı, ardından yeniden koşarak güvenli bir alana ulaşmaya çalıştı.

Dakikalar süren kovalamaca boyunca ayının sürekli yön değiştirdiği, böylece saldırılardan kaçmaya çalıştığı kaydedildi.

DOĞANIN ZOR KURALLARI GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Görüntüler, yaban hayatının doğadaki sert mücadele koşullarını bir kez daha ortaya koydu. Bozayının hayatta kalma refleksi ve saldırılara karşı verdiği mücadele, doğanın dengelerini gözler önüne serdi.

Köpeklerin ısrarlı takibi sürerken, ayının soğukkanlı tavrı ve kaçış stratejisi dikkat çekti.

KOVALAMACA DRONE KAMERASINA YANSIDI

Tüm anlar, drone kamerası tarafından havadan saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, ayının geniş arazide koştuğu, köpeklerin ise peşini bırakmadan takip ettiği anlar net şekilde görüldü.

Uzun süren kovalamacanın ardından ayının gözden kaybolarak bölgeden uzaklaştığı öğrenildi.