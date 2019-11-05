Kars'ta bulunan yaralı kartal tedavi edilecek

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan yaralı kaya kartalı tedavi edilip doğaya bırakılacak.

İnşaat ustası Öner Çelik, tarafından Karakurt köyünde bulunan yaralı kartal, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edildi.

Yaralı bulunan kartal tedavi altına alındı VİDEO

DOĞAYA BIRAKILACAK

Kars Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alınan kuş, tamamen iyileştikten sonra doğal yaşam alanına salınacak. Öner Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralı ve bitkin bulduğu kartalı yem verdikten sonra tedavisi için ilgili kuruma teslim ettiğini belirtti.