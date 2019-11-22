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Kars'ta FETÖ operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan şahısların, aktif görevde ve meslekten ihraç edilmiş polisler olduğu bildirildi.

AA | 22.11.2019 - 20:19..
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Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aktif görevdeki ve meslekten ihraç edilen FETÖ üyesi polislerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kars'ta FETÖ operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı VİDEO

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, 1 eski emniyet amiri, 2 eski polis ve aktif görevde olan 1 polis memuru gözaltına alındı.

Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kars'ta FETÖ operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

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