Kars'ta kar yağıyor, Antalya'da denize giriyorlar

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde sabaha karşı yağan kar ilçeyi beyaza bürüdü.
KARS'TA 10 CM KAR VAR
Kar kalınlığı kent Merkezi’nde 5, Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde ise,10 santimetre olarak ölçüldü.
KAŞ VE BODRUM'DA BİTMEYEN YAZ
Kar yağışı Kars'ı etkisi altında tutarken Türkiye'nin güney sahillerinde bambaşka bir görüntü var.
Antalya'nın Kaş ilçesinde yaz sezonunu kapatmayanlar güneşle birlikte denizin tadını çıkarmaya devam ediyor.
Sıcak havaları fırsat bilen vatandaşlar, nispet yaparcasına güneşin keyfini sürdü.
Kaş'ın yanı sıra Muğla'nın Bodrum ilçesinde de güneşin tadını çıkaranlar var.