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Kars'ta kar yağıyor, Antalya'da denize giriyorlar

Kars'ta kar yağışı etkili olurken Antalya'nın Kaş ilçesinde deniz sezonunu kapatmayanlar var.

Haber Merkezi | 14.11.2018 - 11:07..
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Kars'ta kar yağıyor, Antalya'da denize giriyorlar

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde sabaha karşı yağan kar ilçeyi beyaza bürüdü.

KARS'TA 10 CM KAR VAR

Kar kalınlığı kent Merkezi’nde 5, Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde ise,10 santimetre olarak ölçüldü.

Kars'ta kar yağıyor, Antalya'da denize giriyorlar

Kars'ta kar yağıyor, Antalya'da denize giriyorlar

KAŞ VE BODRUM'DA BİTMEYEN YAZ

Kar yağışı Kars'ı etkisi altında tutarken Türkiye'nin güney sahillerinde bambaşka bir görüntü var.

Antalya'nın Kaş ilçesinde yaz sezonunu kapatmayanlar güneşle birlikte denizin tadını çıkarmaya devam ediyor.

Sıcak havaları fırsat bilen vatandaşlar, nispet yaparcasına güneşin keyfini sürdü.

Kaş'ın yanı sıra Muğla'nın Bodrum ilçesinde de güneşin tadını çıkaranlar var.

Kars'ta kar yağıyor, Antalya'da denize giriyorlar

Kars'ta kar yağıyor, Antalya'da denize giriyorlar

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