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Kars'ta PKK/KCK operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

Kağızman ve Digor ilçelerinde düzenlenen operasyonlardai örgüt üyeleriyle irtibatta oldukları gerekçesiyle 9 kişi gözaltına alındı

İHA | 01.11.2019 - 15:40..
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Aralarında Kağızman Belediye eski Başkanı M.A., Dağpınar Belediye Başkan Adayı E.E. ve eski İl Genel Meclis üyesi S.M.’nin de olduğu 9 şüpheli, terör örgütü PKK üyeleriyle irtibatta oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında; İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Yakalama kararı üzerine harekete geçen TEM ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüpheli 9 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Kağızman Belediye eski Başkanı M.A., Dağpınar Belediye Başkan Adayı E.E. ve eski İl Genel Meclis üyesi S.M. da yer alıyor. İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ARAMALARDA SİLAH VE ÖRGÜTSEL DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

TEM ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında, bir (1) adet ruhsatsız tabanca ile buna ait on iki (12) adet fişek ve (2) adet şarjör, iki (2) adet kurusıkı tabanca ile bunlara ait on dört (14) adet fişek, iki (2) adet ruhsatsız pompalı tüfek ile bunlara ait otuz altı (36) adet fişek, çok sayıda hakkında toplatma kararı bulanan kitap ve dergi, çok sayıda cep telefonu, sim kart, hafıza kartı, laptop vb. dijital materyaller ile muhtara ait bir (1) adet ruhsatlı tabancaya el konuldu.

Kars'ta PKK/KCK operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı


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