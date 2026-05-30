Kars'ta şarampole devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Kars'ta şarampole devrilen panelvan tipi aracın sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Kars'ın Digor ilçesi Dağpınar Beldesi yakınlarında Yener Koyuncu idaresindeki panelvan tipi araç şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KAZA YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Koyuncu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemelerin ardından Koyuncu'nun cenazesi otopsi için Digor Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)