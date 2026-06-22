Kars’ta sıva altındaki kuş sesleri hayat kurtardı

Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Okçuoğlu köyü Miçkanın yaylasında bulunan bir evin dış cephesinde sıva yapan usta, işini tamamladıktan sonra duvarın içinden gelen sesleri fark etti.

Başlangıçta sesin kaynağını anlayamayan usta, dikkatli bir inceleme sonucunda kuşların duvar boşluğuna yuva yaptığını belirledi.

TEREDDÜT ETMEDEN YENİ SIVAYI KIRDI

Durumu fark eden usta, büyük bir emekle tamamladığı sıvayı hiç düşünmeden yeniden kırarak duvarı açtı. İçeride sıkışan kuş yavrularına zarar vermeden ulaşan usta, dikkatli bir şekilde yavruları dışarı çıkardı.

Yavruların güvenliğini sağlayan usta, kuşların yeniden yuvalarına dönebilmesi için alanı açık bıraktı. Böylece anne kuşun yavrularını beslemeye devam etmesi sağlandı.

DUYARLILIK ÖRNEĞİ CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yaşananlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, ustanın tereddüt etmeden duvarı kırarak kuş yavrularını kurtardığı anlar yer aldı.

O anları kaydeden Serhat Topçu, ustanın davranışının örnek teşkil ettiğini belirterek, “Hiç düşünmeden yeni yaptığı sıvayı kırdı. Yavrular kurtulunca hepimiz çok mutlu olduk.” dedi.