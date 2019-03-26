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Kartal sahilinde erkek cesedi bulundu

Kartal sahilinde 25 yaşlarında bir erkek cesedine rastlandı.

İHA | 26.03.2019 - 09:06..
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Saat 07.30 sıralarında Kartal Kordonboyu Mahallesi sahil yolundaki kayalıklarda, bir erkek cesedi görüldü. Ceset 25 yaşındaki T.A'ya ait.

SPOR YAPAN VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Sahilde spor yapan vatandaşlar, kayalıkların arasında başından ağır yaralanmış hareketsiz yatan birini gördü. Bunun üzerine vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 25 yaşındaki T.A.'nın öldüğünü belirledi.

Kartal sahilinde erkek cesedi bulundu

ÖLÜ BULUNDU

Sahildeki bir vatandaş, "Spor yapıyorduk, kayalıklar arasındaki şahsi gördük. Nabza baktık, nabzı atmayınca polise ve sağlık ekiplerine haber verdik. Başından ağır şekilde yaralıydı." diye konuştu. Olay yeri ve savcılığın incelemesinin ardından cesedin, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

Kartal sahilinde erkek cesedi bulundu

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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