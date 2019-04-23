Kartal'da iş makinesi yüklü tır köprüden geçemedi

İstanbul'da D100 karayolu üzerindeki Kartal Köprüsü’nde kaza meydana geldi. Kartal’dan Pendik istikametine seyir halinde olan Emrullah G. yönetimindeki iş makinesi taşıyan tır altından geçmek istediği köprüye takıldı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Trafiği kilitleyen tır lastiklerinin havası indirilerek kamyonla çekilmek istendi, ancak başarılı olunamadı. Çalışmalar sürerken trafikte uzun kuyruklar oluştu. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, diğer araçların emniyetli bir şekilde yollarına devam etmeleri için yoğun çaba sarf etti.



