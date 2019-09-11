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Kartal'da silahlı bir kişi market soydu

Bir markete silahlı olarak giren bir kişi, çalışana silah doğrultup etkisiz hale getirdikten sonra kasada bulunan bir miktar parayı gasbetti.

DHA | 11.09.2019 - 20:02..
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İstanbul Kartal'daki Yakacık Samandıra Caddesi üzerinde bulunan bir markete gelen eli silahlı bir kişi, içeride bir süre gezdikten sonra silah doğrulttuğu kasiyeri etkisiz hale getirip ondan kasayı açmasını istedi.

Kasa açıldıktan sonra içinde bulunan bir miktar parayı gasbeden şüpheli, marketten ayrılıp yaya olarak uzaklaştı. Market çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kartal'da market soygunu güvenlik kamerasında VİDEO

"AŞAĞI DOĞRU KOŞA KOŞA GİDİYORDU"

Bir görgü tanığı, “Ben markete geliyordum. Bir kişi aşağı doğru koşa koşa gidiyordu. Ne için koşuyordu bilmiyordum, kasiyeri soymuş gitmiş. Elinde silah varmış ama ben görmedim." dedi.

SOYGUN ANI KAMERADA

Soygun anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelinin market içinde bir süre beklediği, kasaya doğru yaklaştığı, elindeki silahı kasiyere doğrultarak kasayı açmasını istediği, kasada bulunan bir miktar parayı alarak marketten ayrıldığı, kasiyerin ise panik içinde polise haber verdiği görülüyor.

Kartal'da silahlı bir kişi market soydu

Kartal'da silahlı bir kişi market soydu

Kartal'da silahlı bir kişi market soydu

Kartal'da silahlı bir kişi market soydu

Kartal'da silahlı bir kişi market soydu

Kartal'da silahlı bir kişi market soydu

Kartal'da silahlı bir kişi market soydu

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