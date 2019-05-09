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Kartal'da takla atan araçtan sağ salim çıktılar

Kontrolden çıkan araç; önce orta refüje, sonra kaldırıma çarpıp takla atarak metrelerce sürüklendi.

İHA | 09.05.2019 - 09:47..
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Kartal Kordonboyu Mahallesi sahil yolunda meydana gelen kazada, seyir halinde olan Mehmet Erdem T. yönetimindeki araç, önüne geçen bir araç sebebiyle kontrolden çıkarak orta refüje, ardından da kaldırıma çarptı.

BURUNLARI BİLE KANAMADI

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, takla atarak metrelerce sürüklendi. Araç sürücüsü Mehmet Erdem T. ile arkadaşı İbrahim Y., takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Olaya tanık olan vatandaşlar, kaza yapan kişilerin yanına gelerek yardım ettiler. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri trafik akışını güvenli şekilde sağlarken, hurdaya dönen araç çekici yardımı ile yoldan çekildi.

Kartal'da takla atan araçtan sağ salim çıktılar

Kartal'da takla atan araçtan sağ salim çıktılar

Kartal'da takla atan araçtan sağ salim çıktılar

Kartal'da takla atan araçtan sağ salim çıktılar

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