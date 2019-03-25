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Kartal'da yeni binaların yapımına başlandı

Yeşilyurt Apartmanı çevresindeki tehlikeli 11 bina yıkıldı. Bugün ise temeli atılarak yeniden inşa edilecek.

DHA | 25.03.2019 - 15:11..
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Kartal'da bulunan Yeşilyurt Apartmanı'nın 6 Şubat tarihinde çökmesi nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetmişti. O tarihten itibaren bölgede çökme tehlikesi bulunan apartmanlar için inceleme başlatılmış ve bu binalar yıkılmıştı.

APARTMANLARIN TEMELİ BUGÜN ATILDI

Bugün ise çalışmalar yoğunlaştı. Binaların yerine yapılacak apartmanlar için ilk temel bugün atıldı.

Kartal'da yeni binaların yapımına başlandı

ÇALIŞMALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

8 riskli binanın temelinin atıldığı çalışmalar havadan görüntülendi. Hafriyat çalışmalarının ardından çalışmalar devam etti.

Kartal'da yeni binaların yapımına başlandı

"ÇALIŞMALARA HIZLI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYORUZ"

Çalışmalar hakkında bilgi veren İnşaat Şefi Oktay Yıldız, "Yıkım ve hafriyat çalışması son bitme aşamasına geldi. Temel betonuna başladık. Çalışmalara hızlı bir şekilde devam ediyoruz" dedi.

Kartal'da yeni binaların yapımına başlandı

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