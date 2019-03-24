Kartalkaya'da sezon sona erdi

Bolu'da, Köroğlu Dağı'nın 2 bin 200 metrelik zirvesinde yer alan ve geçen yıl aralık ayının ilk haftasında kayak sezonunun açıldığı Kartalkaya'ya, havaların ısınmaya başlamasıyla ilgi azaldı.

5 OTEL SEZONU KAPATTI

Kayak merkezinde yer alan 2 bin yatak kapasiteli toplam 5 otel sezonu kapattı.

Sezon boyunca günübirlik ve konaklamak için yerli ve yabancı yaklaşık 250 bin tatilci kayak merkezini ziyaret etti.

Tatilciler toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulunan 25 pistte, sezon süresince kayak ve snowbard yaparak keyifli vakit geçirdi.

KAYBOLAN JAK TİMİ TARAFINDAN BULUNDU

Sezon süresince kar yağışı ve sis nedeniyle pistten çıkarak kaybolan tatilciler, Kartalkaya Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulunarak otellerine bırakıldı. JAK timi tarafından toplam 25 kaybolma olayına müdahale edildi.

Kayak merkezinde bulunan iki otelin genel müdürü Yusuf Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak merkezinde sezonun sona erdiğini belirterek, kayak merkezine sezon süresince yerli ve yabancı tatilcilerin ilgisinden memnun olduklarını kaydetti.

Avcı, günübirlik ve konaklamak için gelenlerle birlikte kayak merkezini yaklaşık 250 bin kişinin ziyaret ettiğini sözlerine ekledi.