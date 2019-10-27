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Kartalların dolaşım masrafı, iflas getirdi

Göç yolunu izlemek için takip cihazı takılan kartallar, gönderdikleri uluslararası cep telefonu mesajlarıyla Rus bilim insanlarının bütçesini tüketti.

Detay Haber | 27.10.2019 - 09:19..
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Nesli tükenmekte olan bozkır kartallarını takip etmek için mobil mesaj sistemini uygulayan bilim insanları, yırtıcı kuşların kapsama alanının dışına çıkmasıyla artan masrafları karşılayamaz oldu.

KONUM BİLDİREN MESAJLAR

Rusya’daki Yırtıcı Kuşlar Araştırma ve Koruma Ağı’nda görevli Igor Karyakin, “Kartallar tüm yaz boyunca Kazakistan’da erişim dışındaydı. Şimdi ise bize çok pahalıya mal olacak şekilde, İran ve Pakistan’dan konum bildiren yüzlerce mesaj gönderiyorlar.” dedi.

Kartalların dolaşım masrafı, iflas getirdi

"KARTALLARA KONTÖR YÜKLE" KAMPANYASI

Her bir cep telefonu mesajının 49 Rus Rublesi (4,43 TL) tutması nedeniyle Rus bilim insanları, projeyi sürdürebilmek için “Kartallara kontör yükle” bağış kampanyası başlattı. Karyakin, kartallar için “Bizi gerçekten beş kuruşsuz bıraktılar. İnsanlar hala bağış yapıyor. Umuyoruz ki böylece, kartallar yaz başında Rusya’ya dönene kadar sim kartı masraflarını karşılayabiliriz.” dedi.

Kartalların dolaşım masrafı, iflas getirdi

Güney Rusya ve Kazakistan’da üreyen bozkır kartalları, kış boyunca Afrika ve Hindistan’a göç ediyor.

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