taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3946
Euro
6.915
Altın
1604.13
Borsa
90860
Gram Altın
329.908
Bitcoin
43149.25

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 20 kişiye kamu davası

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin 20 Suudi şüpheli hakkında "Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan kamu davası açıldı.

Haber Merkezi | 25.03.2020 - 10:36..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018'de girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve daha sonra vahşice öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı.

20 SUUDİ ŞÜPHELİYE KAMU DAVASI

Savcılık, 2'si azmettirici toplam 20 Suudi şüpheli hakkında "Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan kamu davası açtı.

Hazırlanan iddianamede, 18 sanık hakkında ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 20 kişiye kamu davası

Cemal Kaşıkçı cinayetinin animasyonlu anlatımı

İlginizi Çekebilir
İzmir'de tır alt geçide sıkıştı
Boş yumurta kolileri taşıyan tır, yüklerinin boşaltılmasının ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı.
İzmir toplu ulaşımında 'yeşil koltuk' uygulaması
Vatandaşlar bundan böyle kendilerine ayrılmış yeşil renkle işaretlenmiş koltuklara oturacak, sosyal mesafeyi koruyacak.
Yaşlı teyzenin, jandarma ile diyaloğu duygulandırdı
Sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde ziyaret edilen yaşlı çiftin söyledikleri, paylaşım rekoru kırdı.
İzmir'de bir iş yerinde 1.500 maske ele geçirildi
Tıbbi standartlara uymayan 1.500 maskeye el konulurken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Koronavirüse karşı ekonomik tedbirler TBMM'den geçti
Koronavirüse karşı ekonomik tedbirler TBMM'den geçti
418
Almanya'nın sipariş ettiği 6 milyon maske kayboldu
Almanya'nın sipariş ettiği 6 milyon maske kayboldu
59
İstanbul'da yasağa uymayan 2 dernekte 20 kişi toplandı
İstanbul'da yasağa uymayan 2 dernekte 20 kişi toplandı
97
Esper: Koronavirüs ülkede 8-10 haftada gerileyecek
Esper: Koronavirüs ülkede 8-10 haftada gerileyecek
31
İstanbul'da 24 aile hekimi ile hemşirede korona çıktı
İstanbul'da 24 aile hekimi ile hemşirede korona çıktı
122
Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin tahliyesi bitti
Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin tahliyesi bitti
97
ABD'den korona için tazminat talebi
ABD'den korona için tazminat talebi
247
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir