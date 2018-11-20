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Kaşıkçı cinayeti sonrası Selman'ın cazibesi azaldı

Reuters'a konuşan, kraliyet sarayına yakın üç kaynak, Veliaht Prens Selman'ın kral olmaması için kafa kafaya veren onlarca prens ve kuzenin, aralarında yeni kralı da belirlediğini iddia etti.

Haber Merkezi | 20.11.2018 - 15:22..
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Suudi tahtına 23 Ocak 2015'te oturan 83 yaşındaki Kral Selman'ın çeşitli hamleler yaparak 21 Haziran 2017'de 1. Veliaht Prensliğe getirdiği sevgili oğlu Muhammed bin Selman'ın tez zamanda bölgeyi sallamasından duyulan rahatsızlık büyüyor.

Reuters'a konuşan kraliyet sarayına yakın kaynaklar, onlarca kuzeni ile prensin Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MbS) kral olmasını istemediğini söyledi. İddiaya göre, yeni veliahtın ismi belli, ama kral ölmeden harekete geçilmeyecek.

Kaşıkçı cinayeti sonrası Selman'ın cazibesi azaldı

YENİ ADAY PRENS AHMED

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de girdiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkamaması ve burada vahşice öldürüldüğü haberlerinin o zamandan beri uluslararası kamuoyunu meşgul etmesi, bardağı taşıran damla olmuşa benziyor. Reuters'a konuşan, saraya yakın üç Suudi kaynağa göre, Suud ailesinin üyeleri, Kral Selman'ın kardeşi ve Prens'in amcası olan, yaklaşık 40 yıl içişleri bakanlığı görevinde bulunmuş Prens Ahmed'in kral olmasını istiyor.

ABD'DEN DESTEK SİNYALİ

Suudi kaynaklardan biri, Kral Selman'ın hayattaki tek kardeşi Prens Ahmed'in, aile üyelerinin, ülkedeki güvenlik teşkilatlarının ve bazı Batılı güçlerin desteğini alacağını öne sürdü.

"KRAL ÖLMEDEN HAREKETE GEÇİLMEYECEK"

Haberde, kraliyet ailesinin 82 yaşındaki Kral Selman hayattayken harekete geçmeyi düşünmediği belirtildi. Ama kralın ölümünden sonra, 76 yaşındaki kardeşi Prens Ahmed bin Abdülaziz'in tahta çıkması ihtimali değerlendiriliyor.

PRENS'İ VETO ETMİŞTİ

Prens Ahmed, Suudi Veliaht Prensini tayin etmekten sorumlu Sadakat Konseyi'nde MbS'nin bu pozisyona taltif edilmesine karşı çıkan üç üyeden biriydi.

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