Kaş’ta ahşap ev yangında kül oldu

Antalya’nın Kaş ilçesinde, Özkan Yağcı’ya ait 2 katlı ahşap bir evde yangın meydana geldi. Ahşap evden dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

AHŞAP EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Evin ahşap olması nedeniyle ekipler, yoğun süren müdahaleler sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürdü. Evde yapılan ilk incelemede içeride kimsenin olmadığı belirlenirken, ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, itfaiye ekipleri henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.













