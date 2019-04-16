taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.75825
Euro
6.50415
Altın
1275.69
Borsa
96809
Gram Altın
236.022

Kaş’ta ahşap ev yangında kül oldu

2 katlı ahşap bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

İHA | 16.04.2019 - 21:05..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Antalya’nın Kaş ilçesinde, Özkan Yağcı’ya ait 2 katlı ahşap bir evde yangın meydana geldi. Ahşap evden dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

AHŞAP EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Evin ahşap olması nedeniyle ekipler, yoğun süren müdahaleler sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürdü. Evde yapılan ilk incelemede içeride kimsenin olmadığı belirlenirken, ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, itfaiye ekipleri henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.
Kaş’ta ahşap ev yangında kül oldu

Kaş’ta ahşap ev yangında kül oldu

Kaş’ta ahşap ev yangında kül oldu

Kaş’ta ahşap ev yangında kül oldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Notre Dame Katedrali'ndeki yangın, Macron'u derinden üzdü

Notre Dame Katedrali'ndeki yangın, Macron'u derinden üzdü

357
ABD'nin S-400'e karşı çıkmasının arkasındaki neden

ABD'nin S-400'e karşı çıkmasının arkasındaki neden

127
Sinan Gümüş'e yeni sözleşme yok

Sinan Gümüş'e yeni sözleşme yok

114
Instagram'dan İranlı üst düzey komutanlara engel

Instagram'dan İranlı üst düzey komutanlara engel

54
ODTÜ'de şenlik protestosu

ODTÜ'de şenlik protestosu

210
Maltepe'de oy sayımında sona yaklaşıldı

Maltepe'de oy sayımında sona yaklaşıldı

205
Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy sayısı

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy sayısı

468
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir