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Kastamonu sarımsak güzeli yarışması düzenledi

Taşköprü ilçesinde yağmurun altında düzenlenen güzellik yarışmasında dereceye giren katılımcılara sarımsaktan taç verildi.

İHA | 18.08.2019 - 20:56..
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Kastamonu'nunTaşköprü ilçesinde bu yıl 33.'sü düzenlenen uluslararası sarımsak festivalinde güzellik yarışması düzenlendi.

YAĞMUR ALTINDA SARIMSAK GÜZELİ YARIŞMASI

Yağmur altında yapılan yarışmada, katılımcılar zaman zaman zor anlar yaşadı. Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu festival güzeli Bulgaristan halk oyunu ekibinden Boriyana Gırozeva, sarımsak güzeli Sırbistan halk dansları ekibindenHana Nitceviç ve Pompeiopolis güzeli yine Bulgaristan'dan Vanesa Celebska oldu.

Kastamonu sarımsak güzeli yarışması düzenledi

13 GENÇ KIZ SAHNEDE YÜRÜYÜP, DANS ETTİ

Birbirinden güzel 13 genç kızın sahne üzerinde yürüyerek ve dans ederek jüriden en yüksek puanı almaya çalıştığı yarışmada, 10 kişiden oluşan jüri yağmur altında 1 saat süren değerlendirme sonucunda karar verebildi.

Kastamonu sarımsak güzeli yarışması düzenledi

KAZANAN YARIŞMACILARA BİRER BAĞ SARIMSAK VERİLDİ

Yarışma sonucunda güzellik tahtına oturmaya hak kazanan genç kızlara, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ve Taşköprülü Sinema sanatçısı Cihan Ünal tarafından birer bağ sarımsak, plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Taşköprü’deki 33. sarımsak festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Kastamonu sarımsak güzeli yarışması düzenledi

Kastamonu sarımsak güzeli yarışması düzenledi

Kastamonu sarımsak güzeli yarışması düzenledi

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