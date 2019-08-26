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Kastamonu Valiliği, alkolü yasakladı

Vali Yaşar Karadeniz tarafından açıklanan kararla birlikte açık alanlarda çevreyi rahatsız edecek şekilde alkol alınmasını yasaklandığı belirtildi.

DHA | 26.08.2019 - 17:48..
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Kastamonu Valiliği, kent sınırları içinde açık alanlarda çevreyi rahatsız edecek şekilde alkol alınmasını yasakladı.

"SUÇLARIN AYDINLATILMASI İÇİN..."

Kentte huzur ve güvenliğin, kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, işlenen suçlarını aydınlatılması amacını taşıyan kararda şöyle denildi:

"Kastamonu il sınırları içerisinde, kamunun istifadesine açık park, bahçe ve üzerinde tesis bulunmayan açık alanlarda, belediye sınırları içerisinde, meskun mahallerde, karayollarında, umuma mahsus yerlerde veya umumun istirahatine sunulan piknik ve ören yeri gibi alanlarda, gar, otogar, meydan, cadde, sokak, tarihi ve kültürel mekanlarda, ibadethaneler ile terk edilen ve kullanılmayan yapılar, inşaatlar, banka ATM'leri, köprü altları, mezarlıklar, gezinti yerleri ve benzeri ile nerede park halinde olduğuna bakılmaksızın her türlü aracın içerisinde, çevresinde, çevreyi rahatsız edecek şekilde ve açıkta alkol içilmesinin yasaklanarak, bu karara uymayanlar hakkında işlenen fiil başka bir suç oluşturmadığı takdirde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesini ihlalden işlem yapılacaktır."

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