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Kastamonu'da 9 köy ve mahalle karantinada

Kastamonu'da 9 köy ve mahalle korona virüssalgını nedeniyle karantina altına alındığı bildirildi

İHA |
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Kastamonu'da 9 köy ve mahalle karantinada

Çin’den tüm dünyaya yayılan koronavirüs tedbirleri kapsamında tedbirler alınmaya devam ediyor.

9 KÖY VE MAHAKKE KARANTİNADA

Bu kapsamda Kastamonu Valiliği tarafından İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının kararları doğrultusunda, Çatalzeytin ilçesine bağlı Kaşlıca köyü ile Azdavay ilçesine bağlı Sıra köyü Pazaryeri Mahallesi, Pınarbaşı ilçesine bağlı Kalaycı köyü Derecik Mahallesi, Taşköprü ilçesine bağlı Kabalar köyü Diller Mahallesi, Seydiler ilçesine bağlı İmanlar Mahallesi, Tosya ilçesine bağlı Yağcılar köyü Göl Mahallesi ile Devrekani ilçesine bağlı Hasırlı köyü ile Ahlatçık köyünün Karacataş Mahallesi karantinaya alındı.

Kastamonu'da 9 köy ve mahalle karantinada

JANDARMA VE POLİS EKİPLERİ GİRİŞ ÇIKIŞLARI YASAKLADI

Karantina kararlarının ardından jandarma ve polis ekipleri, karantina alınan köy ve mahalle yollarında şerit çekerek araç giriş ve çıkışlarını yasakladı. Ekipler, karantinaya alınan köy ve mahallelerin girişinde nöbet tutarak vatandaşlarında çıkışına izin vermiyor. Ayrıca jandarma ve polis ekipleri, ekip otosundan sık sık anons ederek vatandaşları evlerinden çıkmamaları uyarısında bulunuyor.

Kastamonu'da 9 köy ve mahalle karantinada

14 GÜN SÜREYLE KARANTİNADA TUTULACAKLAR

Öte yandan İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının kararları doğrultusunda, koronavirüs salgınının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla 9 köy ve mahallenin 14 gün süreyle karantina altında tutulacağı öğrenildi. Karar gereğince köy ve mahalle sakinlerinin bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak köy sınırları dışına çıkmamaları, izolasyon kurallarına uymaları gerektiği belirtildi.

Kastamonu'da 9 köy ve mahalle karantinada

Kastamonu'da 9 köy ve mahalle karantinada

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