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Kastamonu'da bir araç evin bahçesine uçtu:1 ölü 2 yaralı

Kastamonu'da kontrolden çıkan otomobilin evin bahçesine uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İHA | 28.12.2019 - 21:53..
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İstanbul’dan Sinop’a giden Yavuz Aygün (42) idaresindeki 34 BJY 087 plakalı otomobil, Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı İğdir Köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir evin bahçesine uçtu.

1 KİŞİ MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada sürücü Yavuz Aygün ile Sevin Çelin (46) ve Ömer Aygün araç içerisinde sıkıştı. Araçta sıkışan yaralılar, olay yerine gelen Araç Belediyesi itfaiye ekipleri ile emniyet ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı. Yaralılardan Ömer Aygün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kastamonu'da bir araç evin bahçesine uçtu:1 ölü 2 yaralı

2 YARALI TEDAVİ ALTINDA

Diğer yaralılar Yavuz Aygün ve Sevin Çelik ise Araç Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza sonrasında emniyet güçleri, olay yerinde incelemelerde bulunurken, elektrik direğinin ise kırılması vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kastamonu'da bir araç evin bahçesine uçtu:1 ölü 2 yaralı

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