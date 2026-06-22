Kastamonu'da kardeşini ahıra kilitleyip ateşe verdiği iddia edildi: 15 yıl hapis cezası

Kastamonu'nun Cilde ilçesinde, 2025'te Mecit B.'ye ait iki katlı evde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, evin bitişiğinde bulunan samanlığa da sıçradı.

YANGINI İTFAİYE EKİPLERİ SÖNDÜRDÜ

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

AĞABEY İLE KARDEŞİ YARALANDI

Yangında iki katlı ev kullanılmaz hale gelirken, 65 yaşındaki Mecit B. ile 78 yaşındaki kardeşi Mevlüt B. yaralandı.

Yaralanan iki kardeş, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KARDEŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Tedavileri tamamlanan kardeşlerden Mevlüt B., yangını bilinçli çıkarttığı ve kendisini öldürmeye çalıştığını iddia ederek kardeşi Mecit B.'den şikayetçi oldu.

Cide Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde Mecit B., gözaltına alınarak tutuklandı.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Mecit B. hakkında, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek, üstsoydan kardeşe karşı kasten öldürme' suçundan açılan davanın karar duruşması görüldü.

Duruşmada sanık ve taraf avukatları hazır bulundu.

"SUÇU BEN İŞLEMEDİM"

Duruşmada kendisini savunan tutuklu sanık Mecit B., şunları söyledi:

"Mütalaayı kabul etmiyorum. Ben kardeşimi öldürmeye teşebbüs etmedim. Benim 3 kardeşim daha var.

Onlara karşı da bir şeyim olmadı. Mirastan beni uzaklaştırmak için bana kumpas kurulmuştur. Suçu ben işlemedim.

65 yaşında, ilaçla ayakta duran biriyim. Suçsuzum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

15 YIL 10 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mecit B.'ye 15 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

Öte yandan, 2017 yılında miras kavgası sebebiyle çıkan kavgada kardeşi Mecit B.'yi 6 yerinden bıçaklayarak yaralayan Mevlüt B. ise 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.