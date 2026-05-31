Kastamonu'da köyü yok eden yangına karşı her noktaya yangın dolabı

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Aşağıkayı köyü, yaklaşık 30 yıl önce çıkan büyük yangında neredeyse tamamen yanarak büyük bir yıkım yaşamıştı. Köy daha sonra yeniden inşa edilse de yaşanan acı, hafızalardaki yerini korudu.

Bu nedenle köy sakinleri, aynı felaketin bir daha yaşanmaması için kalıcı bir çözüm arayışına yöneldi.

KÖYÜN HER NOKTASINA YANGIN DOLAPLARI

Hazırlanan proje kapsamında köyün farklı noktalarına 25 kilogramlık yangın söndürücülerin bulunduğu yangın dolapları yerleştirildi. Toplam 18 yangın dolabı, olası bir yangına ilk müdahalenin hızlı yapılabilmesi için konumlandırıldı.

Sistemin temel amacı, itfaiye ekipleri bölgeye ulaşana kadar yangının büyümesini engellemek olarak açıklandı.

FİKİR KÖY DAMADINDAN GELDİ

Projenin fikir öncülüğünü, köye damat olarak gelen ve İstanbul’da yaşayan Fatih Kapısız üstlendi. Kapısız, köyün geçmişte yaşadığı büyük yangını öğrenmesinin ardından harekete geçerek projeyi hayata geçirdi.

Yerel ailelerin ve gönüllülerin desteğiyle hazırlanan sistem, kısa sürede köy geneline yayıldı.

“HERKES YANGIN EĞİTİMİ ALACAK”

Fatih Kapısız, projenin yalnızca ekipmanla sınırlı kalmayacağını belirterek köy halkına düzenli yangın eğitimi ve tatbikatlar yapılacağını söyledi. Köyde yaşayan her yaş grubuna eğitim verilerek bilinç oluşturulması hedefleniyor.

VATANDAŞLARDAN TAM DESTEK

Projeye destek veren Ayhan Coşkun ve Hüseyin Coşkun, yapılan çalışmanın köy için büyük önem taşıdığını belirtti. Aileler, hem geçmişteki acının unutulmaması hem de gelecekte benzer bir felaketin yaşanmaması için projeye katkı sunduklarını ifade etti.

ÖNLEYİCİ SİSTEMLE FELAKETLERİN ÖNÜNE GEÇİLMEK İSTENİYOR

Köyde kurulan yeni sistemle birlikte, olası yangınlara karşı erken müdahale kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Vatandaşların ortak çabasıyla hayata geçirilen proje, kırsal alanlarda afet bilincinin güçlenmesine de örnek olarak gösteriliyor.