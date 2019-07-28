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1 Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

2 Karaman'da bulunan yarasa korkuttu Esnaflar tarafından yerde bulunarak bir kavanoza koyulan yarasa, görünüşüyle bile insanları ürpertti.

3 ABD'de Frenkestein deneyi ABD'nin Arizona eyaletinde yer alan organ bağış merkezinde, içerisinde erkek genital oranı ve kadın kafası dikilmiş erkek cesedi gibi vücut parçaları bulunan bir soğutucu keşfedildi

4 Kastamonu'da lastiği patlayan araç uçuruma yuvarlandı Lastiği patlayan kamyonet, 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı sürücü yara almadan atlattı.

5 Kazada anne ve kızı öldü, baba ile oğlu ağır yaralı Afyonkarahisar'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada, Derya Akbaş ile kızı Hatice Şüheda yaşamını yitirirken, eşi Erkan Akbaş ile oğlu Yusuf Baha ağır yaralandı.

6 Beşiktaş'ın sol bek adayları Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Lazio forması giyen Riza Durmisi ile Paderbornlu Collins'i gündemine aldı.