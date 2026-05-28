Kastamonu'da otomobil, istinat duvarına çarptı: 3 ölü 1 yaralı

Kastamonu-Karabük kara yolu Müslimler köyü yol ayrımı mevkisinde, Bilal Sarıkülçe (71) idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak şiddetli şekilde duvara çarptı.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü Bilal Sarıkülçe, eşi Melahat Sarıkülçe (66) ve Mustafa Külte (63) olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada Nezahat Külte (62) ise ağır yaralı olarak araçtan çıkarıldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ, YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından araçta sıkışan cenazeler çıkarıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Araç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.