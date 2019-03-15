Kastamonu'da uzman erbaşlar yemin etti

Törende uzman erbaşların sunduğu tüfekli hareketler ile göğüs göğüse muharebe tekniği gösterileri, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, törenin ilerleyen saatlerinde konuşma yaptı.

"CANLARINIZI VATANIMIZIN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜNE ADAYACAĞINIZA ŞÜPHEM YOK"

Yemin eden gençlere seslenen Çetin, "Hizmet inancı doğrultusunda en kutsal varlığınız olan canlarınızı milletimizin bekasına, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine, şanlı bayrağımıza, şehitlerimizin kanı ile sulanan aziz vatanımızın bölünmez bütünlüğüne adayacağınızdan şüphem yoktur." diye konuştu.

TERÖRLE MÜCADELE DEVAM EDECEK

Teröristlere karşı mücadelelerinin sürdüğüne işaret eden Çetin, "Dağdaki PKK teröristi başta olmak üzere bütün teröristlere karşı mücadelemiz Cudi'de, Gabar'da, Herekol'da Kato'da, Faraşin'de, Bestler Dereler'de, Tendürek'te, Ağrı'da, Tunceli'de, Hakkari'de, Diyarbakır'da ama ülkemizin her karış toprağında, her yerinde devam edecektir." ifadesini kullandı.