Kastamonu'daki trafik kazasında 40 günlük bebek öldü

Kastamonu’nun Tosya D-100 karayolu Yazıçam mevkisinde, Ordu istikametinden İstanbul istikametine seyir halinde olan Ali Mamaş idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyir halindeki Mustafa K. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

YOLDAN ÇIKTI, TAKLA ATTI

Kazada Mustafa K. idaresindeki otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada Ercan Mamaş (24), Nazile Mamaş (43), Fatih Mamaş (18) ve 40 günlük bebek Mehmet Ali Mamaş yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

40 GÜNLÜK BEBEK KURTARILAMADI

Burada tedavi altına alınan yaralılardan 40 günlük bebek Mehmet Ali Mamaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kazada parmakları kopan bir yaralının ise parmakları, olay yerinde uzun süre vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından arandı. Emniyet güçleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

1 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ayrıca kaza sonrası Mustafa K., emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.