taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5503
Euro
6.1555
Altın
1508.92
Borsa
96393.78
Gram Altın
269.258

Kastamonu'daki trafik kazasında 40 günlük bebek öldü

Yazıçam mevkisinde iki otomobilin çarpışmasıyla 40 günlük bebek hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

İHA | 16.08.2019 - 12:49..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kastamonu’nun Tosya D-100 karayolu Yazıçam mevkisinde, Ordu istikametinden İstanbul istikametine seyir halinde olan Ali Mamaş idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyir halindeki Mustafa K. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

YOLDAN ÇIKTI, TAKLA ATTI

Kazada Mustafa K. idaresindeki otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada Ercan Mamaş (24), Nazile Mamaş (43), Fatih Mamaş (18) ve 40 günlük bebek Mehmet Ali Mamaş yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

40 GÜNLÜK BEBEK KURTARILAMADI

Burada tedavi altına alınan yaralılardan 40 günlük bebek Mehmet Ali Mamaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, kazada parmakları kopan bir yaralının ise parmakları, olay yerinde uzun süre vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından arandı. Emniyet güçleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

1 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ayrıca kaza sonrası Mustafa K., emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kastamonu'daki trafik kazasında 40 günlük bebek öldü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sigarada taban fiyat 12 TL

Sigarada taban fiyat 12 TL

191
Rumlar Maraş için seçime hazırlanıyor

Rumlar Maraş için seçime hazırlanıyor

71
Rıdvan Duran, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü oldu

Rıdvan Duran, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü oldu

126
Hollanda medyası: Türkiye Suriyelileri zorla gönderiyor

Hollanda medyası: Türkiye Suriyelileri zorla gönderiyor

160
Trump Grönland'ı almak istiyor

Trump Grönland'ı almak istiyor

44
Yalnız yaşayan kişinin öldüğü 4 ay sonra ortaya çıktı

Yalnız yaşayan kişinin öldüğü 4 ay sonra ortaya çıktı

38
İngiltere'de Boris'in istifası isteniyor

İngiltere'de Boris'in istifası isteniyor

42
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir