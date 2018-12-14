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Katalonya'ya takviye polis ve jandarma gönderilecek

İspanya İçişleri Bakanlığı, Barselona'da 21 Aralık'ta organize edilecek bağımsızlık yanlısı gösterilere polis ve jandarma göndererek güvenlik önlemlerini artıracak.

Haber Merkezi | 14.12.2018 - 10:43..
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İspanya'nın haber ajansı EFE, İspanyol hükümetinin, 21 Aralık'ta Katalonya'da düzenlenecek bağımsızlık gösterileri için 1100'den fazla takviye polis ve jandarma göndereceğini duyurdu.

Katalonya'ya takviye polis ve jandarma gönderilecek

GÖSTERİLERE POLİS VE JANDARMA TAKVİYESİ

Hazırlanan güvenlik planı çerçevesinde, en az 500 jandarma ve polisin bölgeye gönderileceği belirtiliyor.

Bölgede sivil toplum hareketlerini organize eden Cumhuriyeti Savunma Komitesinin (CDR) tavrının, bu kararın alınmasına neden olduğu da gelen haberler arasında.

Katalonya'ya takviye polis ve jandarma gönderilecek

PARTİ ÇAĞRI YAPTI

CDR'nin yaptığı çağrıda, protestocuların, 21 Aralık Cuma günü Bakanlar Kurulu'nun yapılacağı Barselona'daki Casa Llotja önünde toplanmaları istendi.

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