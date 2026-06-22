Katar'da sanayi bölgesinde patlama: 54 yaralı, 18 kişi kayıp

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Katar'da başkent Doha'nın kuzeyindeki Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde patlama yaşandı.

Patlamada 54 kişi yaralandı; kayıp 18 kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

BAKIM ÇALIŞMASI SONRASI YAŞANDI

Katar Enerji Bakanlığı, patlamanın planlı bir bakım çalışmasının ardından bir üretim hattının yeniden devreye alınması esnasında yaşandığını açıkladı.

"LNG ÜRETİMİ ETKİLENMEDİ"

Ras Laffan, Katar'ın küresel bazda en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz tedarikçilerinden biri olmasını sağlayan ana ihracat üssü konumunda bulunuyor.

Bakanlık, patlamanın ardından tesisteki yangının kontrol altına alındığını ve ülkenin toplam LNG üretim ile ihracat operasyonlarının bu durumdan etkilenmediğini vurguladı.

Olayın kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla resmi bir soruşturma başlatıldı.