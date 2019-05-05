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Katolik ve Protestan Kiliseleri’nden Ramazan mesajı

Almanya Protestan ve Katolik Kiliseleri Birlikleri, Müslümanların Ramazan ayını tebrik ettikleri bir ortak mesaj yayınladı.

DHA | 05.05.2019 - 19:24..
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11 ayın sultanı Ramazan'ın başlaması ile diğer dine mensup gruplardan Müslüman alemine tebrik mesajları geliyor.

Son olarak, Almanya Katolik ve Protestan Haber Ajansları, ortak mesaj yayınladı. Yayınlanan mesajda “Oruç ayı Ramazan’ın başlaması münasebetiyle, Müslümanlara hayırlı, huzurlu ve sakin Ramazanlar dileriz’’ ifadelerine yer verildi.

Katolik ve Protestan Kiliseleri’nden Ramazan mesajı

Almanya Protestan Kiliseler Birliği (EKD) Başkanı Heinrich Bedford-Strohm, “Dinin bariz bir şekilde görünür hale geldiği Ramazan ayı zamanlarında, fanatizm, aşırılık ve her türlü şiddetle insan haklarına muhalif davranışların, Allah’ın bizden istemediği hareketler olduğunu görüyoruz. Biz Hristiyanların da iftar programlarına davet edilip yer verilmesi, sadece aynı masada bir yemek olayından da öte; dünya dinlerinin, insanlığın ortak sıkıntılarına karşı asgari müştereklerde buluşup anlaşmaya ve çözüm yolları aramaya hazır olduğumuzun da bir pratiğidir’’ dedi.

İKİ GRUP LİDERİ AÇIKLAMA YAPTI

Almanya Katolik Kiliseler Birliği Başkanı Kardinal Reinhard Marx da kutlama mesajinda, “Yer küremizin çeşitli coğrafyalarında bilhassa cami, kilise ve havralar gibi Allah’ın ibadethanelerine ‘din’ adına yapılan saldırılardan endişe ve üzüntü duyuyorum. Dini inançlarımızın yaşanması ve yaşatılması federal ve eyalet anayasalarımızın garantisi altında. Farklı dinlerin mensupları olsak da, her fert için geçerli bu garantinin asla zayıflamaması için daha da güçlendirilmesine yönelik karşılıklı daha fazla birlikteliklerimizle katkılarımızı ihmal etmemeliyiz’’ dedi.

Reinhard Marx, açıklamasına şöyle devam etti: “Şiddet yanlıları kim veya kimler olursa hak ettikleri cezaları mutlaka görmelidir. Açık bir toplumda, herhangi bir ibadethaneye giren insan için o mekân; en güvenli ve hiç bir endişeye, tereddüde düşmeden orada huşu içinde ibadetini ifa edebileceği yerler olmalı. Bunu sağlamak ta bizlerin hepimizin görevidir.’’

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