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Kavgada üzerine traktör sürülen baba yaralandı oğlu öldü

Konya'da, husumetli iki aile arasında çıkan kavgada, üzerine traktör sürülen Rahim Eken yaşamını yitirirken, babası Mustafa Eken de yaralandı.

AA | 04.07.2019 - 20:26..
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Rahim Eken ve babası Mustafa Eken'in yanına, iddiaya göre, tarlada çalıştıkları sırada aralarında husumet olan Sezai Ö., Hüseyin Ö. ile Emirhan Ö. geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bu sırada traktöre binen Hüseyin Ö., çalıştırıp, baba ile oğlunun üzerine sürdü.

Kavgada üzerine traktör sürülen baba yaralandı oğlu öldü

1 ÖLÜ 1 YARALI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan Rahim Eken'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Mustafa Eken ise ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kavgada üzerine traktör sürülen kişi öldü, babası yaralandı VİDEO

Olay sonrası kaçan yaralı şüpheliler ise Konya Beyhekim Devlet Hastanesi'nde yakalanarak, gözaltına alındı. Olaya karıştıkları tespit edilen 4 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri alınarak, adliyeye sevk edildi.

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