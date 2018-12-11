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Kavgadan kaçarken polis aracına takıldılar

Kavgaya karıştırdıktan sonra otomobille kaçan şüpheliler polis otosuna çarptı.

İHA | 11.12.2018 - 00:56..
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Çorum'da meydana gelen olayda, silahlı bir kavgaya karıştıkları iddia edilen K.G., M.Ö. ve E.T. isimli şüpheliler olayın ardından otomobil ile kaçmaya başladı. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kavgadan kaçarken polis aracına takıldılar

POLİSLER İLK ÖNCE DURDURMAYA ÇALIŞTI

Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili takip eden ekipler, aracı bir ilkokulun önünde durdurmaya çalıştı. Kaçmaya çalışan şüpheliler polislerin bulunduğu ekip otosuna çarptı.

Kavgadan kaçarken polis aracına takıldılar

Polisler, kazanın ardından otomobilde bulunan zanlıları gözaltına alırken, kavga sırasında bacağından silahla yaralandığı öğrenilen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüphelilere ait otomobil ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kavgadan kaçarken polis aracına takıldılar


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