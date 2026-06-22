Kaya Çilingiroğlu'ndan milli takım oyuncularına: Aldığınız paraları şehit annelerine bağışlayın

A Milli Takım’ın 2026 Dünya Kupası’na erken vedasının yankıları sürüyor...

Paraguay karşısında alınan 1-0’lık mağlubiyetle turnuvadan elenen milliler, büyük beklentilerin ardından hayal kırıklığı yaşattı.

Ay-yıldızlılara yönelik eleştiriler gelmeye devam ederken ünlü futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, TRT Spor’daki programında A Milli Futbol Takımı‘nın başarısızlığını yorumladı.

MİLLİ FUTBOLCULARA SESLENDİ

Çilingiroğlu, millilerimizden Samet Akaydın'ın geçtiğimiz hafta yaptığı "Korkudan bir şey yapmaya çekiniyoruz. Dışarıda basın olduğu zaman, yanlış bir şey yaparız korkusuyla antrenmanlarda sadece duruyoruz." ifadelerine değindi.

Çilingiroğlu, milli takımda forma giyen oyunculara yönelik prim tartışmaları üzerinden çağrıda bulundu.

Ünlü yorumcu, "Madem o kadar üzgünsünüz aldığınız paraları toplayıp, şehit annelerine versenize." dedi.

"ALDIĞINIZ PARALARI TOPLAYIP ŞEHİT ANNELERİNE VERİN"

Çilingiroğlu sözlerine ise şöyle devam etti:

“Madem o kadar üzüldünüz, ağladınız, yerde ağlayanlar vardı ya desinler kardeşim. Rezil ettik diyorlar di mi? Rezil ettik milletimizi dediler. O zaman aldığınız parayı verin. Çıkarın bir fon kurun bari insanların gönlünü öyle alın. Ne yaptınız da hak ettiniz? Rakamı bilmiyorum ama bin euro bile almış olsanız çıkar ver şehit analarına. Altınızda milyonluk arabalarla geziyorsunuz ya, bu kadar güzel hayat yaşayacaksınız sonra korkuyorum diyorsunuz. Ne korkusu ya?”