Kaynak Holding davasında tutuklu sanık kalmadı

FETÖ ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding ve ona bağlı şirketlere yönelik davada, 9’u tutuklu 63 sanığın yargılanmasına devam edildi.

9 TUTUKLU SANIK DA TAHLİYE OLDU

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında yer alan duruşmada sanıklar ve avukatlarının savunmaları alındı. Tutuklu sanıklar suçlamaları reddederek, tahliye talebinde bulundu. Savunmaların alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 9 tutuklu sanığın tahliyesine karar vererek, haklarında yurt dışına çıkış yönünde adli kontrol hükmünün uygulanmasına karar verdi.

DURUŞMA 5 ARALIK'A ERTELENDİ

Gelecek celsede tanıkların dinlenmesine karar veren mahkeme heyeti, haklarında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol şartı uygulanan tutuksuz sanıkların, yasaklarının devamına karar verdi. Duruşma Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülmek üzere 5 Aralık’a ertelendi.

FETÖ'NÜN EN BÜYÜK KURULUŞU

Özellikle eğitim, yayıncılık, kargo ve bilişim olmak üzere 16 sektörde 23 şirketi ve aktif 100 markası ile tanınan Kaynak Holding'in, 8 binden fazla çalışanı bulunuyordu.

Yıllık cirosu ise 1,5 milyar TL. 1979 yılında İzmir'de kurulan holding, ticari hayata yayıncılıkla başladı ve Sızıntı Dergisi'ni yayınladı. İlerleyen yıllarda giderek büyüyen Holding; eğitimden yayıncılığa, kargoculuktan bilişime kadar onlarca sektörde faaliyet göstermeye başladı. Holding bünyesinde NT mağazaları, Sürat Kargo, Sürat Bilişim gibi şirketler de vardı.