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Kayseri merkezli FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

FETÖ'nün TSK asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi.

İHA | 20.05.2019 - 09:19..
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Kayseri'de bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde kontörlü olarak kullanıldığı anlaşılan sabit hatlardan, 57 Askeri personelin ardışık olarak arandıkları ve bu aramaların TSK mensuplarından sorumlu mahrem imamlar tarafından yapılan örgütsel aramalar olduğu belirlendi.

Şüpheliler hakkında, FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan soruşturma başlatıldı.

31 ŞÜPHELİYE OPERASYON DÜZENLENDİ

Yapılan çalışmalarda, bu şahıslardan 26’sı hakkında daha önceden FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapıldığı, haklarında işlem yapılamayan 21’si muvazzaf, 7’si ilgili KHK ile askeri okuldan ilişiği kesilen ve 3’ü emekli ve ihraç olmak üzere toplam 31 şüpheliye yönelik bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Kayseri merkezli FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

22 GÖZALTI

Operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 22 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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