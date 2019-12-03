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Kayseri merkezli FETÖ operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı

Kayseri merkezli 6 ilde yürütülen FETÖ soruşturmasında gözaltı kararı verilen 24 kişiden, 18'i gözaltına alındı.

DHA | 03.12.2019 - 14:07..
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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında çeşitli meslek gruplarından, aralarında askeri ve sağlık personeli de bulunan 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Kayseri merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Mardin ve Yozgat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülürken, diğer 6 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kayseri merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı -1

Kayseri merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı -2

Kayseri merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı -3

Kayseri merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı -4

Kayseri merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı -5

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