Kayseri merkezli FETÖ operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı

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Burdur'da cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

Gölhisar ilçesinde, cip ile otomobil çarpıştı. Kaza sonucu, bir kişi hayatını kaybederken, üç kişiyse yaralandı. Yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi.