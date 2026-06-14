Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, kalp krizi sonucu vefat etti

Kayseri'den acı haber...

Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

SEVENLERİ BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Şenol Esmer’in vefatı, Kayseri’de ve mülki idare camiasında üzüntüyle karşılandı.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, uzun yıllar kamu hizmetinde görev yapan Esmer’in vefatından duyduğu üzüntüyü paylaştı.

Vali Çiçek mesajında, "Kayseri Vali Yardımcımız, mesai arkadaşım Sayın Şenol Esmer geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Uzun yıllar boyunca devletimize ve milletimize büyük bir özveriyle hizmet eden Sayın Vali Yardımcım; görev anlayışı, çalışkanlığı, tevazusu ve örnek kişiliğiyle mülki idare camiamızda ve Kayseri’mizde saygın bir yer edinmiştir." ifadelerini kullandı.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN TAZİYE MESAJI

Çiçek, paylaşımının devamında merhum Şenol Esmer’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve mülki idare camiasına başsağlığı diledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Esmer için taziye mesajı yayınladı.

Çiftçi, Esmer'in geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kayseri Vali Yardımcımız Şenol Esmer'e Cenabıallah'tan rahmet diliyorum. Ömrünü milletimize hizmete adamış kıymetli meslektaşımıza Rabbimden mağfiret, ailesine, yakınlarına, Kayseri Valiliğimize ve mülki idare camiamıza sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Vali Yardımcısı Esmer, memleketi olan Trabzon'un Tonya ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.

Esmer için görev yaptığı Kayseri Valiliği'nde, bugün saat 12.00'de tören düzenlenecek.

Kayseri'de düzenlenen törenin ardından Şenol Esmer'in cenazesi, memleketi Trabzon'a uğurlanacak.

Vali Yardımcısı Esmer'in, Trabzon'un Tonya ilçesinde pazartesi günü Ulu Cami'de öğle namazına müteakip kılınacak namazın ardından Kaleönü Mahallesi Senetli Caddesi aile mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.