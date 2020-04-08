taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7788
Euro
7.3733
Altın
1646.05
Borsa
93225.22
Gram Altın
358.676
Bitcoin
49604.41

Kayseri'de 4 İŞKUR personelinde koronavirüs tespit edildi

Kayseri'de İŞKUR personelini taşıyan servis şoföründe virüs tespit edilmesinin ardından 20 personele yapılan testlerde, 4 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı.

DHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kayseri'de 4 İŞKUR personelinde koronavirüs tespit edildi

Kayseri Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdür Vekili Ayşe Ak, sosyal medyada kurumlarıyla ilgili 40 personelin koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

4 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Kurumlarında koronavirüs testinin pozitif çıktığı personeller olduğunu belirten Ak, "İl Müdürlüğümüzde rutin iş ve işlemlerimiz yürütülmekte iken İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından İl Müdürlüğümüze ulaşılmış ve kurumumuz servis şoförlüğü yapmakta iken bir süredir raporlu olan ve çalışmayan şirket personelinin yapılan Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması neticesinde, bu kişinin kullandığı serviste yolculuk yapan 20 personelimizin de tedbir amaçlı testlerinin yapılması gerektiği bildirilmiştir. Bu durum üzerine hizmet binamıza gelinerek bu 20 personelimize test yapılmış, yapılan test sonucunda şoför olarak görev yapan 2 şirket personeli ve 2 kurum personelinde daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Bununla birlikte test yapılan diğer kurum çalışanlarının sonuçları ise negatif çıkmıştır. Test sonucu pozitif çıkan 4 kişi yine İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince denetim ve kontrol altına alınarak gerekli işlemler başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Kayseri'de 4 İŞKUR personelinde koronavirüs tespit edildi


DİĞER PERSONELLERE EĞİTİM VERİLDİ

Koronavirüs testi negatif çıkan personellere eğitim verildiğini kaydeden Ak, "Kurumdaki diğer personeller için İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince hizmet binamızda gerekli açıklamalar yapılmış olup, çalışanların bireysel izolasyonlarını sağlaması, hijyen kurallarına dikkat etmesi, sosyal mesafelerini koruması gibi konularında bilgi verilmiştir. Bugün saat 18:00 civarında çeşitli basın organlarında yapılan ve 'Kayseri İŞKUR binası 40 personel ile karantinaya alındı' başlıklı haber gerçeği yansıtmamaktadır. Gerekli idari tedbirler alınmak suretiyle İl Müdürlüğümüzde çalışmalar devam etmekte olup, kurumumuzun tüm iş ve işlemleri www.iskur.gov.tr internet adresimiz, alo 170 çağrı merkezimiz ve e-devlet üzerinden yürütülebilmektedir. Vatandaşlarımızın hem kendi sağlıkları, hem de toplum sağlığını tehlikeye atmamaları açısından bu kanalları kullanmaları büyük önem taşımaktadır" dedi.

Kayseri'de 4 İŞKUR personelinde koronavirüs tespit edildi

Kayseri'de 4 İŞKUR personelinde koronavirüs tespit edildi


İlginizi Çekebilir
Tır şoföründe korona çıkınca 24 kişi karantinaya alındı
Gaziantep'te yurt dışından gelen tır şoföründe koronavirüs tespit edilmesi sonucu etkileşimde bulunduğu 7 evdeki 24 kişi karantinaya alındı.
Binanın çatısına çıkan çocuğun tehlikeli anları
Tekirdağ’da kuş avlamak için 7 katlı bir binanın çatısına çıkan çocuk, yürekleri ağza getirdi.
Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı mesajı
İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, Hamursuz Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlandığını açıkladı.
Katar'dan gelen 360 Türk vatandaşı karantinaya alındı
Koronavirüsle mücadele kapsamında, Katar’dan gelen 360 Türk vatandaşı Aksaray’a getirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ece Erken, ev sahibi ile yazışmasını paylaştı
Ece Erken, ev sahibi ile yazışmasını paylaştı
452
Polise hakaret eden yarbaya soruşturma açıldı
Polise hakaret eden yarbaya soruşturma açıldı
905
Bolu'da kapalı caddeye maskesiz giren 8 kişiye ceza
Bolu'da kapalı caddeye maskesiz giren 8 kişiye ceza
362
İşten çıkarma 3 ay yasaklanıyor
İşten çıkarma 3 ay yasaklanıyor
180
Diyarbakır'da PKK'lı teröristler köylülere saldırdı: 5 şehit
Diyarbakır'da PKK'lı teröristler köylülere saldırdı: 5 şehit
427
Türkiye'nin maske satış yasağı İsrail'in gündeminde
Türkiye'nin maske satış yasağı İsrail'in gündeminde
210
Koronavirüsten can kaybı 812'ye yükseldi
Koronavirüsten can kaybı 812'ye yükseldi
149
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir