Kayseri'de 70 bin makaron ele geçirildi: 1 gözaltı
Kayseri İncesu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 70 bin makaron yakalandı. 1 şüpheli gözaltına alındı.
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, makinelerle sigara dolumu yapılarak piyasaya sürüldüğü bilgisiyle çalışma yürüttü.
Çalışma sonucu tespit edilen adrese baskın yapıldı.
70 BİN MAKARON YAKALANDI
Operasyonda 70 bin makaron, 62 kilogram kaçak tütün, sigara dolum makinesi ve 765 TAPDK bandrolü ele geçirildi.
Gözaltına alınan 29 yaşındaki A.E'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)