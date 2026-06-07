Kayseri'de afet lojistik üssü projesi: Yüklü uçaklarda 30 dakikada havalanacak

Kayseri’de eski havalimanı terminal binasının AFAD lojistik merkezine dönüştürülmesiyle birlikte, Türkiye’nin afet müdahale kapasitesine stratejik bir merkez daha kazandırılıyor. Kahramanmaraş depremlerinde yaşanan lojistik zorluklar sonrası hayata geçirilen proje, hızlı sevkiyat ve koordinasyon hedefiyle dikkat çekiyor.

ESKİ TERMİNAL AFET LOJİSTİK MERKEZİNE DÖNÜŞÜYOR

Yeni havalimanı binasının hizmete girmesiyle boşalan eski terminalin bir bölümü, AFAD Ulusal ve Uluslararası Arama Kurtarma Lojistik Üssü olarak yeniden düzenleniyor.

Toplam 11 bin 630 metrekarelik alanın lojistik merkez olarak kullanılacağı projede, afet anlarında ihtiyaç duyulan tüm ekipmanların hazır halde bulundurulması planlanıyor. Merkez, aynı zamanda Kayseri Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü olarak da hizmet verecek.

15 DAKİKADA YÜKLEME, 30 DAKİKADA HAVALANMA HEDEFİ

Projenin en dikkat çeken yönü ise afet anındaki hızlı müdahale kapasitesi oldu. Planlamaya göre, askeri ve sivil kargo uçakları 15 dakika içinde yüklenmeye başlanacak ve 30 dakika içinde havalanmaya hazır hale gelecek.

Yetkililer, özellikle büyük ölçekli afetlerde zamanın hayati önem taşıdığına dikkat çekerek bu sistemin müdahale süresini ciddi oranda kısaltacağını belirtiyor.

VALİ ÇİÇEK: “AFETLERDE ZAMAN EN KRİTİK UNSUR”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, projenin Türkiye için önemli bir kazanım olduğunu belirterek Kayseri’nin coğrafi konumunun avantajına dikkat çekti.

Çiçek, afetlerde en büyük kayıpların gecikmeden kaynaklandığını vurgulayarak, yeni lojistik merkezle birlikte Türkiye’nin her noktasına çok daha hızlı müdahale edilebileceğini ifade etti.

TÜRKİYE’NİN MERKEZİNDEN HIZLI MÜDAHALE PLANI

Kayseri’nin Anadolu’nun merkezinde yer almasının stratejik bir avantaj sağladığı belirtilirken, lojistik üssün hem askeri hem de sivil hava araçlarıyla entegre çalışacağı aktarıldı.

Merkezde arama kurtarma ekipmanları, çadırlar, lojistik malzemeler ve personel hazır şekilde bulundurulacak. Böylece afet durumlarında sevk ve idare tek merkezden yürütülecek.

ULUSAL VE ULUSLARARASI KOORDİNASYON MERKEZİ

Yeni tesisin yalnızca Türkiye içi değil, uluslararası afetlerde de aktif rol alması planlanıyor. Ekiplerin hızlı şekilde organize edilmesi, malzeme dağıtımı ve personel yönetimi tek çatı altında toplanacak.

İHALE SÜRECİ BAŞLIYOR

Projenin ihale sürecinin başladığı belirtilirken, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Kayseri’nin Türkiye’nin en önemli afet lojistik merkezlerinden biri haline gelmesi bekleniyor.