Kayseri'de bahçe duvarının altında kalan kepçe operatörü öldü
Kayseri'de sağlamlaştırmaya çalıştığı bahçe duvarının devrilmesi sonucu altında kalan kepçe operatörü yaşamını yitirdi.
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Kayseri'nin Hacılar ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki inşaat alanında kepçe operatörü C.G., bahçe duvarını sağlamlaştırmak için çalışma yaptığı sırada devrilen duvarın altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu 38 yaşındaki C.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
C.G.'nin cansız bedeni bulunduğu yerden çıkarılarak Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)