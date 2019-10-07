Kayseri'de bıçakladığı eşi ölsün diye kimseyi yaklaştırmadı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi, Erkilet General Emir Mahallesi'nde, Cevahir Çay, 10 yıllık eşi Mustafa Çay'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek koruma kararı alınması için mahkemeye başvurdu.

OTOBÜS DURAĞINDA KONUŞMAK İSTEDİ

Mahkemenin 1 hafta evden uzaklaştırma cezası verdiği Mustafa Çay, sabah evin önünde eşinin dışarıya çıkmasını bekledi. Cevahir Çay, 2 çocuğunu okula gönderdikten sonra alışveriş yapmak üzere çarşıya gitmek için evden çıktı. Mustafa Çay, otobüs durağında bekleyen eşinin yanına giderek konuşmak istedi.

REDDEDİLİNCE BIÇAKLADI

Mustafa Çay, eşinin konuşma talebini reddetmesi üzerine, belinden çıkardığı bıçakla Cevahir Çay'ı karın bölgesinden 3 kez bıçakladı.

BAŞINDA BEKLEYİP KİMSEYİ YAKLAŞTIRMADI

Çevredekiler, polis ve 112 Acil Servis'e haber verirken, yaralı kadına da yardım etmek istediler. Ancak Mustafa Çay, elinde bıçakla eşinin başında bekleyerek yanına kimseyi yaklaştırmadı. Kısa süre sonra gelen polis ekibi, Mustafa Çay'ı elindeki bıçağı alarak, etkisiz hale getirdi. Mustafa Çay, gözaltına alınırken, yaralı kadına gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Cevahir Çay, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.









