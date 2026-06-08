Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Kayseri'de bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Barsama Mahallesi'nde A.D. (28) ile kimliği belirsiz 3 şahıs arasında henüz bilinmeyen sebepten tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşürken A.D. karnından bıçaklandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından A.D.'yi ambulansla Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
DURUMU AĞIR
Durumunun ağır olduğu öğrenilen A.D., Bünyan'daki tedavisinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma ekipleri olay sonrası kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)