Kayseri’de firari 6 hükümlü yakalandı

Kayseri’de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

6 HÜKÜMLÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda ‘hırsızlık’ suçundan hakkında kesinleşmiş 22 yıl 11 ay hapis cezası bulunan H.Ç. (40), ‘kasten öldürme’ suçundan haklarında kesinleşmiş 16’şar yıl hapis cezası bulunan A.T. (20), N.B.K. (22), S.E.Ç. (21), S.E. (22) ve yine ‘kasten öldürme’ suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapisle aranan Ö.F.K. (23) polis tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan firari 6 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.