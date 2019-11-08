Kayseri'de hırsızlar işçilerin maaşını çaldı

Kayseri'de geri dönüşüm işletmesi sahibi Tahir Özcan (63), işçilerin maaşını ödemek için bankadan para çekti.

Özcan çektiği parayı işletmesinin önüne çektiği araçta bıraktı. Hırsızlar camı kırarak torpido gözünden 30 bin lirayı alıp kaçtı.

işçilerin maaşını minibüsten çaldılar VİDEO

MAAŞ ÖDEYECEKTİ

Dün akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Keresteciler Sitesinde meydana gelen olayda, geri dönüşüm işletmesi sahibi Tahir Özcan, işçilerin maaşını ve vergi borcunu ödemek için banka hesabından 29 bin 180 TL para çekti.

Daha sonra 38 NP 051 plakalı minibüsüne binerek iş yerine giden Özcan, bankadan çektiği parayı torpido gözünde bıraktı. Bankadan çıktıktan sonra otomobille Özcan'ı takip eden 4 kişi, park halindeki minibüsün camını kırarak, torpidoda bulunan parayı alarak kaçtı.

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDILAR

Minibüse döndüğünde camın kırıldığını ve paranın çalındığını fark eden Özcan, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, araçtan parmak izi aldı.

Parayı alırken güvenlik kamerasına yansıdığı belirlenen şüphelilerin, Sefa P. (44), Kazım P. (20), Ferdi M. (18) ve U.K. (16) olduğu saptandı.

Şüphelilerin kullandığı otomobilin ise sahte plakalı olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu Kırıkkale'de olduğu belirlenen 4 şüpheli, 17 bin 500 TL ile yakalandı.

Paranın diğer kısmını harcadıklarını söyleyen şüpheliler, gözaltına alınıp, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.