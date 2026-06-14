Kayseri'de husumetlilerin hedefi olan 2 katlı ev kurşunlandı

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Kayseri'de Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi Kocatepe Caddesi üzerinde kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliler, aralarında husumet bulunan ev sahibinin ikametine tabancayla ateş açtı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, olay yerinde detaylı inceleme yaptı.

Şans eseri yaralananın olmadığı olayda, polis şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.